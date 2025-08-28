«Bin wirklich glücklich»: Michelle Hunziker wieder vergeben

Sie möchte ihre Beziehung privat halten

Ihre Beziehung will Hunziker vor der Öffentlichkeit schützen. «Mittlerweile beschütze ich mein Privatleben ein bisschen, obwohl man die Fotos sieht», erklärte sie zu Paparazzi–Schnappschüssen, die seit Juni im Netz kursieren. «Und auf den Fotos kann man ja sehen, dass wir frisch verliebt und glücklich sind», ergänzte sie. Eine neue Person in ihrem Leben müsse sich daran gewöhnen, dass ihr in Italien stets Paparazzi folgen. «Dann sagst du, Schatz, wenn du mit mir zusammen sein möchtest, dann ist das das Paket», so Hunziker.