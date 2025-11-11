Bindestrich-Debatte um Andrew Mountbatten Windsor

Auch der Name Windsor hat deutsche Wurzeln. König George V. (1865–1936) stammte aus dem Hause Sachsen–Coburg und Gotha – ein deutscher Dynastie–Name, der durch Königin Victorias (1819–1901) Ehemann Prinz Albert (1819–1861) nach Grossbritannien kam. Doch 1917, auf dem Höhepunkt des Ersten Weltkriegs und unter enormem innenpolitischen Druck, brach George V. radikal mit der Tradition. Er legte alle deutschen Titel und Namen ab und benannte das Königshaus kurzerhand nach der königlichen Residenz um, das Schloss Windsor.