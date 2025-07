Bislang unbekanntes Foto: Charles Spencer ehrt verstorbene Diana

Strenge Schwimmlehrerin Mrs. Lansdowne

Das schwarz–weisse Foto zeigt die Geschwister in Badebekleidung am Swimmingpool ihres Elternhauses auf dem Sandringham–Anwesen. «Ein längst vergangener Sommer am Swimmingpool unseres Kindheitsheims Park House, Sandringham – Diana und ich zeigen beide stolz unsere Schwimmabzeichen, die auf unsere Badeanzüge genäht waren», schrieb der 61–Jährige zu dem bewegenden Schnappschuss.