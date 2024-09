«Black Mirror»: Diese Topstars sind bei Staffel sieben mit dabei

Laut «Variety» wird Paul Giamatti (57) mit an Bord sein, der Anfang des Jahres dank seiner Rolle in «The Holdovers» für einen Academy Award in der Kategorie «Bester Hauptdarsteller» nominiert war – sich allerdings «Oppenheimer»–Star Cillian Murphy (48) geschlagen geben musste. Der zweite grosse Name lautet Emma Corrin (28): Die Schauspielerin, die dank ihrer Darstellung der jungen Prinzessin Diana in «The Crown» ihren Durchbruch feierte, wird ebenfalls in einer der neuen «Black Mirror»–Episoden zu sehen sein.