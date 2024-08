Blake Lively begeistert mit fünf Hingucker-Looks an einem Tag

Bei der eigentlichen Filmpremiere am Abend im Odeon Luxe am Leicester Square präsentierte Blake Lively das letzte modische Highlight des Tages: ein silbernes mit Kristallen besetztes Kleid im Mermaid–Stil mit Blütenelementen in Rot, Rosa und Grün rund um das Bardot–Dekolleté. Die bodenlange Robe von Tamara Ralph im Wert von 30.000 Pfund (umgerechnet etwa 35.000 Euro) stammt aus der aktuellen Herbst–Winter–Kollektion der Designerin. Die Schauspielerin vervollständigte ihren Look mit einem auffälligen, scharlachroten Feder–Umhang. Unter dem Kleid blitzten glitzernde, silberne Heels hervor.