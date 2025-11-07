Blake Lively fordert wegen Rufschädigung 161 Millionen US-Dollar

Die ursprüngliche Klage war erstmals Ende 2024 eingereicht worden. Damals lag die Schadenssumme nur bei rund 75.000 Dollar. Die jetzt öffentlich gemachte Zahl von 161 Millionen Dollar ist Teil einer Offenlegung an die Gegenseite und wird, so die Anwälte, noch durch Gutachten und Zeugenaussagen bewiesen werden.