Blake Lively: Hommage an «Gossip Girl»-Kollegin Michelle Trachtenberg

Vor 18 Jahren begann die «Gossip Girl»–Erfolgsgeschichte

Neben Lively und Trachtenberg gehörten Penn Badgley (38), Leighton Meester (39), Ed Westwick (38) und Chace Crawford (40) zum Ensemble der Kultserie, die Lively in ihrem Posting anlässlich ihres 18. Geburtstages ehrt. «Der Sommer, als ‹Gossip Girl› 18 wurde», schrieb sie zu den Bildern. «Diese Serie war mein College. Sie war meine Ausbildung, mein Sozialleben, meine harte Arbeit, meine langen Nächte und frühen Morgenstunden, mein Lehrer. New York City und die Silvercup Studios (und manchmal auch Paris) waren sechs Jahre lang mein Campus. So viele Erinnerungen.» «Gossip Girl» wurde vom 19. September 2007 bis zum 17. Dezember 2012 auf dem Network The CW ausgestrahlt.