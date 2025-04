Blake Lively im mintfarbenen Traumkleid bei Premiere in New York

Blake Lively (37) hat in einem spektakulären Kleid die Premiere ihres neuen Filmprojekts «Nur noch ein kleiner Gefallen» in New York gefeiert. Auf dem roten Teppich trug sie ein aufsehenerregendes Kleid der australischen Modedesignerin Tamara Ralph (43). Das zarte Mintgrün harmonierte perfekt mit Livelys Teint und setzte sie strahlend in Szene.