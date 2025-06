Blake Lively möchte zwei Vorwürfe gegen Justin Baldoni zurückziehen

Der Streit geht auf den Dreh zum Film «It Ends with Us» («Nur noch ein einziges Mal») zurück, in dem Lively und Baldoni die Hauptrollen spielen. Er führte zudem Regie. Der Film kam im Sommer 2024 in den Kinos, im Dezember reichte die Schauspielerin eine Beschwerde bei der kalifornischen Behörde für Bürgerrechte ein. Kurz darauf folgte eine Klage wegen sexueller Belästigung sowie einer mutmasslichen Schmutzkampagne gegen sie. Baldoni weist die Vorwürfe zurück und reagierte mit einer 400–Millionen–Dollar–Gegenklage. Darin wirft er unter anderem Lively und deren Ehemann Ryan Reynolds (48) Verleumdung und Erpressung vor. Ein Prozessbeginn ist für März 2026 geplant.