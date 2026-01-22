Blake Livelys Anwältin äussert sich zu Textachrichten mit Taylor Swift

Lively selbst hielt sich ebenfalls nicht zurück und nannte Baldoni in Nachrichten einen «Clown» und einen «Trottel–Regisseur», der sich plötzlich für einen Drehbuchautor halte. Zudem legen Nachrichten nahe, dass Lively Taylor Swift bat, eine von ihr überarbeitete Version des Drehbuchs zu unterstützen, ohne dass Swift das Skript überhaupt gelesen hatte. Baldonis Team nutzt dies nun als Argument, um Lively vorzuwerfen, sie habe die kreative Kontrolle über den Film mit Hilfe ihrer mächtigen Freunde «gekapert».