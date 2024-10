«Blauer Panther»-Awards verliehen: Heidi Klum strahlt in München

Am Mittwochabend stieg in München die Preisverleihung «Blauer Panther – TV & Streaming Award». Einstmals als «Bayerischer Fernsehpreis» bekannt, erhielt der Preis ab 2022 einen neuen Anstrich. Durch die Award–Show in der BMW Welt in München führten Moderationsallzweckwaffe Steven Gätjen (52) und Kabarettistin Eva Karl Faltermeier (41). Zwei der insgesamt 17 Preisträger in den Kategorien Information/Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur/Bildung und neu Social Media standen dabei bereits vorher fest: Modelmama Heidi Klum (51) sowie Kabarettist Dieter Nuhr (63), der den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (57) erhielt.