Bloomer Shorts: Der Unterwäsche-Trend erobert die Strasse

Designer entdecken die viktorianische Unterwäsche neu

Vorreiter des Trends ist Chemena Kamali, die Kreativdirektorin von Chloé. In ihrer Frühjahr/Sommer 2025–Kollektion präsentierte sie eine ganze Palette von Pantaloons – von durchscheinend–eleganten Spitzenversionen bis hin zu lässigen Baumwoll–Varianten. Die Designerin knüpft damit an eine lange Tradition an: Bereits Karl Lagerfeld, der legendäre Chloé–Kreativdirektor, zeigte 1976 Baumwoll–Pantaloons und 1994 von Unterwäsche inspirierte Stile. Was damals avantgardistisch war, wird heute zum Mainstream–Phänomen.