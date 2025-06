Blümchen-Torte und Bikini-Werbung: Heidi Klum feiert 52. Geburtstag

Nach der grossen wilden Party mit 1920er–Jahre–Motto zum 50. Geburtstag feierte Heidi Klum wie schon im vergangenen Jahr auch ihren 52. Geburtstag in vertrauter Runde. Wie sie auf ihrem Instagram–Account zeigt, begleitete eine Jazz–Band mit gechillten Klängen die kleine Gartenparty. Zeitweise sass kein Geringerer als Klums Musiker–Gatte Tom Kaulitz (35) am Schlagzeug. In seiner eigenen Band Tokio Hotel spielt er Gitarre und Synthesizer.