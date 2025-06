Bombenentschärfung in Köln: RTL sendet auch morgen noch aus Berlin

RTL: Nachrichtenformate auch am Donnerstag zunächst aus Berlin

Schon am Tag der Evakuierung und geplanten Entschärfung gehen die Formate «Punkt 12», «RTL Aktuell» sowie das «RTL Nachtjournal» «live aus dem Hauptstadtstudio in Berlin on air», wie eine Sprecherin schon am Tag vor der Entschärfung der Nachrichtenagentur spot on news mitteilte. Damit soll ein reibungsloser Programmablauf unabhängig von der aktuellen Entwicklung in Köln sichergestellt werden.