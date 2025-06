Bombenentschärfung in Köln: So sind RTL und n-tv am Mittwoch betroffen

Es ist die grösste Evakuierung in Köln seit dem Zweiten Weltkrieg. Wie die Stadt mitteilt, werden am Mittwoch rund 20.500 Menschen, darunter Anwohnerinnen und Anwohner sowie Berufstätige, in der Altstadt und in Deutz davon betroffen sein. Auch die Sender RTL und n–tv müssen deshalb den Betrieb umstellen.