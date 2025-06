Bombenfund in Köln: WDR zeigt am Mittwoch mehrere Sondersendungen

Man werde bis 08:00 Uhr das Gebäude evakuieren, generell sollen «alle rund 4.500 Mitarbeitenden von RTL Deutschland am Standort Köln, soweit möglich, an dem Tag direkt aus dem Mobile Office arbeiten», erklärt eine Sprecherin auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news. «Punkt 12», «RTL Aktuell» und das «RTL Nachtjournal» werden «live aus dem Hauptstadtstudio in Berlin on air» gehen. Weitere Sendungen würden für einen reibungslosen Ablauf vorab aufgezeichnet. Die Sprecherin erklärt zudem: «Das tagesaktuelle TV–Programm von n–tv wird statt ab 07:00 Uhr erst ab 08:00 Uhr in Köln–Ossendorf produziert.»