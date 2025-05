Bono wird 65: Der singende Weltverbesserer

Paul David Hewson, wie der am 10. Mai 1960 in Dublin geborene Weltstar mit bürgerlichem Namen heisst, ist ein grosser Freund der Beständigkeit. Bereits seit 1976 spielt er mit seinen einstigen Schulkameraden, dem Gitarristen The Edge (David Howell Evans), dem Bassisten Adam Clayton und dem Schlagzeuger Larry Mullen junior, in derselben Band.



Auch mit seiner Ehefrau Alison Hewson ist der Musiker bereits seit Jahrzehnten glücklich und treu liiert – bereits im zarten Alter von 13 Jahren lernte er sie in der Schule kennen und führte sie 1982 vor den Traualtar. Nur wenig später führte er seine Band U2 auf einen ersten Karriere–Höhepunkt, dem in schöner Zuverlässigkeit bis heute zahllose weitere folgen sollten.