Boris Becker nach Geburt seiner Tochter: «Kaum zu fassendes Schicksal»

Boris Becker (58) ist am Freitag zum fünften Mal Vater geworden. In einem Interview hob er nun das besondere Geburtsdatum von Töchterchen Zoë Vittoria hervor.
Rückblick auf «verrückte 48 Stunden»
«Das waren verrückte 48 Stunden», sagte die Tennislegende gegenüber «Bild». «Zuerst die Geburt unserer Tochter am Freitagvormittag, dann mein Geburtstag. Dass Zoë ausgerechnet am Todestag meiner Mutter zur Welt kam, ist ein kaum zu fassendes Schicksal.» Denn am 21. November 2024 war Beckers Mutter Elvira im Alter von 89 Jahren gestorben. Er selbst hat am 22. November Geburtstag. «Das Leben schreibt gerade ein unglaubliches Drehbuch für uns. Wir sind wirklich sehr glücklich.»
Boris Becker hatte die Geburt am Samstagmittag auf seinem Instagram–Account verkündet. «Willkommen auf der Welt», schrieb er zu einem Schwarz–Weiss–Foto, das die Hände von ihm, Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro sowie des Babys zeigt. Er verriet den Namen des Kindes – Zoë Vittoria Becker – sowie das Geburtsdatum.
Das bedeutet der Babyname
Wie er gegenüber «Bild» ausführte, hat der Name eine besondere Bedeutung: «Zoë entstammt der griechischen Mythologie und steht für Leben. Vittoria ist die weibliche Form von Victor, dem Vornamen von Lilians Vater.»
Boris Becker hatte vor wenigen Monaten bekannt gegeben, dass er und seine dritte Ehefrau Nachwuchs erwarten. Das Babygeschlecht hielten sie bis zum Ende geheim. Das Paar ist seit 2020 liiert und heiratete im September 2024 in Portofino, Italien. Für Lilian de Carvalho Monteiro ist es das erste, für Becker das fünfte Kind. Aus seiner ersten Ehe mit Barbara Becker (59) hat er die Söhne Noah (31) und Elias (26). Aus einer Affäre mit Angela Ermakova stammt Tochter Anna Ermakova (25). Aus der zweiten Ehe mit Lilly Becker (49) hat er den Sohn Amadeus (15).