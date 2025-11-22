Boris Becker: Stars gratulieren zur Geburt seiner Tochter

Die Schwangerschaft hatte Becker ebenfalls auf Instagram verkündet. «Ein kleines Wunder ist auf dem Weg ... Das Beste steht uns noch bevor», titelte er zu einem Clip, in dem seine Frau ihren Babybauch hält. Im Podcast «Becker Petkovic» bestätigte er kurz darauf, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Damals erzählte er noch, das Baby solle im Dezember zur Welt kommen.