Boris Becker tritt mit Ehefrau Lilian in Werbespot auf

Boris Becker und Lilian freuen sich auf ihr Baby

Boris Becker und seine Ehefrau Lilian, die vergangenes Jahr heirateten, haben unterdessen derzeit noch mehr zu feiern als ihre Zusammenarbeit bei der Werbekampagne. Die beiden werden Eltern. Im Juni hatte Becker via Instagram einen Beitrag geteilt, in dem Lilian mit deutlich sichtbarem Bäuchlein zu sehen ist. «Ein kleines Wunder ist auf dem Weg... Das Beste steht uns noch bevor», schrieb er dazu. Im Podcast «Becker Petkovic» bestätigte er wenig später: «Ja, meine Frau ist schwanger – im vierten Monat. Es wird ein Weihnachtsgeschenk – oder so Mitte Dezember und wenn denn Gott will.»