Boris Becker und Ehefrau Lilian: Eleganter Auftritt mit Babybauch

Becker und Lilian de Carvalho Monteiro haben im vergangenen Jahr geheiratet. Aus früheren Beziehungen hat der ehemalige Wimbledon–Sieger bereits vier Kinder. Mit seiner ersten Ehefrau Barbara Becker war er von 1993 bis 2001 verheiratet. Aus dieser Ehe stammen die Söhne Noah und Elias. Erst vor zwei Wochen hatte Becker seine Jungs zu einem gemeinsamen Abend ausgeführt und das Treffen auf Instagram mit den Worten kommentiert: «Kinder werden schnell gross und plötzlich sind sie beschäftigter als man selbst.»