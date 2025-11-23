Boris Becker: Was über sein neues Kind bekannt ist

Boris Becker hat an seinem 58. Geburtstag bekannt gemacht, dass er nur einen Tag zuvor Vater geworden ist: Am 21. November brachte Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) eine Tochter zur Welt – für sie ist es das erste Kind, für die Tennislegende das fünfte. Das Mädchen kam offenbar ein wenig früher als erwartet zur Welt, ursprünglich hatte Becker bekannt gegeben, dass der errechnete Geburtstermin im Dezember liegt. Was ist bisher alles bekannt über die jüngste Tochter von Boris Becker?