Bosse: «Sing meinen Song» war für ihn eine «schöne Extremsituation»

Apropos Finch: Er hat teilweise derbere Texte. Wie gehen Sie mit einem Künstler um, dessen Musik und Textsprache stark von Ihrer eigenen abweicht?

Bosse: Ich kannte Finch und seine Musik vorher kaum. Ich habe ihn einmal auf einem Festival getroffen – da fand ich ihn sehr nett. Wir hatten eine Verbindung durch unsere gemeinsame Herkunft aus Brandenburg. Deshalb habe ich mir einen Song von ihm ausgesucht, in dem es um seine Kindheit geht, und den weitergeschrieben. Der Text hat also gepasst – aber vor allem musikalisch war es superspannend: Wie bekomme ich das jetzt in meine Welt? Aber am Ende ist es so: Eine gute Melodie ist eine gute Melodie. Und die hat Finch auf jeden Fall.