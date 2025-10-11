Brad Pitt: Er und seine Ines sollen fest zusammenwohnen

Nach rund drei gemeinsamen Jahren sind Brad Pitt (61) und Ines de Ramon (32) offenbar den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gegangen. Der Hollywoodstar und seine Partnerin sollen «vollständig zusammenleben», wie ein Insider dem «People»–Magazin berichtet.
Eine gemeinsame Zukunft für Brad Pitt und Ines de Ramon
«Brad bezieht Ines wirklich in alle seine Reisepläne ein, und wenn sie zu Hause sind, entspannen sie einfach zusammen», erzählt die anonyme Quelle. Die beiden machten ihr Refugium zu einem echten Zuhause. «Sie sind glücklicher denn je», berichtet derweil ein anderer Insider. Jener betont noch einmal extra, dass Brad Pitt «so glücklich und verliebt» wirke, während das Paar seine gemeinsame Zukunft plane.
Brad Pitt, der zuvor mit seiner Hollywood–Kollegin Angelina Jolie (50) verheiratet war, soll seit 2022 mit Ines de Ramon zusammen sein. Die 32–Jährige hat derweil eine Ehe mit «Vampire Diaries»–Star Paul Wesley (43) hinter sich. Im November vor drei Jahren erzählte eine Quelle dem Magazin, dass die beiden «seit ein paar Monaten» liiert seien. Ein gemeinsamer Freund habe Pitt und de Ramon demzufolge einander vorgestellt.
Bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig schritt das Paar dann endlich im September 2024 erstmals ganz offiziell gemeinsam über den roten Teppich. Pitt feierte mit seiner Freundin damals die Premiere seines Films «Wolfs». Das Paar zeigte sich strahlend an der Seite von George Clooney (64), der ebenfalls darin zu sehen ist, und dessen Ehefrau Amal (47).