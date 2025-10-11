Brad Pitt: Er und seine Ines sollen fest zusammenwohnen

Brad Pitt, der zuvor mit seiner Hollywood–Kollegin Angelina Jolie (50) verheiratet war, soll seit 2022 mit Ines de Ramon zusammen sein. Die 32–Jährige hat derweil eine Ehe mit «Vampire Diaries»–Star Paul Wesley (43) hinter sich. Im November vor drei Jahren erzählte eine Quelle dem Magazin, dass die beiden «seit ein paar Monaten» liiert seien. Ein gemeinsamer Freund habe Pitt und de Ramon demzufolge einander vorgestellt.