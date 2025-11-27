Brad Pitt ist das neue Werbegesicht für Mercedes

Neuer Job für den Hollywood–Star: Mercedes–AMG hat in einem neuen Werbespot die Zusammenarbeit mit Brad Pitt (61) als neuem Markenbotschafter eingeläutet. Das Unternehmen stellt in dem Clip das neue Mercedes–AMG GT Coupe 4 Türer vor und die Hollywood–Legende spielt darin die Hauptrolle.
Kurzauftritt von bekanntem Formel–1–Pilot
Gedreht wurde vor einem Luxushotel in Las Vegas, an dem der AMG–Prototyp für Brad Pitt vom Parkservice vorgefahren werden soll. Und zwar nicht von irgendeinem Fahrer: Formel–1–Pilot George Russell (27) liefert eine kurze, aber eindrucksvolle Drift–Einlage. «Das Warten hat sich gelohnt», raunt Brad Pitt, als er seinen Wagen bekommt. Der eigentliche Star, der neue Elektro–GT, wird ab 2026 als Serienmodell erwartet.
Spot im Kino–Look
Der Clip erinnert weniger an eine klassische Auto–Werbung und mehr an einen Filmtrailer. Mit schnellen Schnitten und einer Prise Humor wird der elektrische GT als sportliches Prestige–Modell in Szene gesetzt. Als er sein Auto bekommt, übernimmt der Hollywood–Star Brad Pitt im Spot schliesslich das Steuer und fährt stilvoll – aber natürlich ebenfalls mit quietschenden Reifen – davon.
Warum AMG auf Hollywood setzt
Mit dem Werbespot zielt Mercedes auf Aufmerksamkeit ausserhalb der typischen Auto–Blase. Die Kombination aus Hollywood–Star, Rennfahrer und Film–Look soll das Markenimage stärken und den Wechsel ins elektrische Zeitalter emotionaler erzählen. Der Spot positioniert den GT als Lifestyle–Objekt – nicht nur als reines Performance–Auto.