Brad Pitt: Karriere-Ende offenbar langsam absehbar

Brad Pitt (58) wird in wenigen Monaten 59 Jahre alt. Er war zuletzt nicht mehr so häufig in grossen Kino-Rollen zu sehen, wie etwa noch vor wenigen Jahren. Dafür ist er seit einer ganzen Weile auch als Filmproduzent tätig. In einem neuen Interview erzählt der Hollywood-Star, dass er in seiner Karriere nun wohl nicht mehr allzu viele Jahre vor sich habe.