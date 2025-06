Brad Pitt über seine ersten AA-Treffen: «Ich brauchte einen Neustart»

Shepard, der selbst offen über seine Suchtprobleme spricht, wollte wissen, ob Pitt nervös gewesen sei, nach ihrem AA–Treffen öffentlich mit ihm zu sprechen. Doch der «Fight Club»–Star beruhigte ihn: «Ziemlich entspannt.»

Viel interessanter war Pitts Erklärung, warum er sich so schnell in der Gruppe geöffnet hatte. Obwohl er anfangs etwas schüchtern gewesen sei, habe er nicht gezögert, über seine Probleme zu sprechen. «Ich war ziemlich am Boden und wirklich offen», erzählte er Shepard ehrlich. «Ich probierte alles und jeden aus. Alles, was mir jemand anbot. Es war eine schwierige Zeit. Ich brauchte einen Neustart. Ich musste in einigen Bereichen verdammt noch mal aufwachen. Und es bedeutete mir sehr viel.»