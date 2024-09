Brad Pitt und George Clooney machen Venedig unsicher

Darum geht es im neuen Film von Brad Pitt und George Clooney

Die Krimikomödie «Wolfs» ist der erste gemeinsame Film der Superstars George Clooney und Brad Pitt seit der Agenten–Komödie «Burn After Reading» aus dem Jahr 2008. «Spider–Man»–Regisseur Jon Watts (43) führte Regie. George Clooney spielt in «Wolfs» offenbar einen professionellen Problemlöser, auch als sogenannter Fixer bekannt, der in New York zum Tatort eines Verbrechens gerufen wird, um dort sämtliche Spuren des Vorfalls für eine gut situierte Klientin verschwinden zu lassen. Doch überraschend taucht auch ein zweiter Fixer (Brad Pitt) vor Ort auf, und den zwei Einzelgängern bleibt in Folge wohl nichts anderes übrig, als zusammenzuarbeiten.