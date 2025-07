Brad Pitt verrät: Diese zwei Frauen machten ihn sprachlos

Besonders die intimen Szenen mit Geena Davis (69) blieben dem damaligen Nachwuchsstar in Erinnerung. «Geena war so süss, freundlich und einfühlsam», schwärmte Pitt noch 2023 in einem Interview mit dem «W Magazine» über die Dreharbeiten. «Diese Liebesszene dauerte, glaube ich, zwei Drehtage. Sie hat sich um mich gekümmert.»