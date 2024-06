Bradley Cooper überrascht mit ungewöhnlichem Bart-Style

Der US–amerikanische Schauspielstar Bradley Cooper (49) hat am Montag in New York City mit einem völlig neuen Look überrascht. Dort wurde er von einem Fotografen auf offener Strasse mit einem seltenen und vor allem mutigen Bart–Style abgelichtet. Wie unter anderem das «People»–Magazin berichtete, war Cooper noch am Freitag zuvor mit einem kompletten Vollbart gesehen worden. Seine neue Frisur im Gesicht muss also über das Wochenende entstanden sein. Das Besondere dabei: Die Kinnpartie ist fast komplett rasiert und somit von der Behaarung ausgespart – ein ungewöhnlicher Schritt. Die Wangen, Koteletten und den Schnurrbart stutzte er zudem deutlich.