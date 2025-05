Brasilien: Mehr als zwei Millionen Menschen besuchen Lady-Gaga-Konzert

Die neue Tournee ist ihre Rückkehr in die Konzertarenen, nachdem sie zuletzt mit ihrer «Chromatica Ball»–Tour in Stadien aufgetreten war. «Dieses Mal haben wir uns für Arenen entschieden, damit ich die Details der Show selbst bestimmen kann, was in Stadien einfach nicht möglich ist – und ehrlich gesagt, ich kann es kaum erwarten», freut sich die Sängerin. «Diese Show soll ein theatralisches und elektrisierendes Erlebnis bieten, das ‹Mayhem› genau so zum Leben erweckt, wie ich es mir vorstelle.»