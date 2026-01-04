«Bridgerton», «The Boys» und mehr: Die Serien-Highlights 2026

«Euphoria»: Im April 2026 bei HBO Max und Sky

Vor beinahe vier Jahren erschienen die letzten neuen Folgen der beliebten Teenie–Serie «Euphoria». Doch nach einer unverschämt langen Wartezeit auf Staffel drei steht diese für den April 2026 tatsächlich in den Startlöchern. Die grössten Stars der Show wie Zendaya (29), Sydney Sweeney (28), Jacob Elordi (28) oder Hunter Schafer (27) kehren allesamt zurück. Ihre Figuren haben mittlerweile die Highschool abgeschlossen und befinden sich an ganz unterschiedlichen Punkten ihres Lebens. Nate (Sweeney) und Cassie (Elordi) etwa sind verlobt und wollen heiraten, während Jules (Schafer) Kunst studiert und Rue (Zendaya) Schulden bei einer Drogendealerin hat.