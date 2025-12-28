Brigitte Bardot ist tot: Verehrtes Sexsymbol, radikale Tierschützerin

Er war es, der sie 1956 in dem Film «Und immer lockt das Weib» («Et Dieu... créa la femme») besetzte. Der Streifen sorgte für einen Skandal, machte Bardot jedoch über Nacht zum internationalen Sexsymbol. Mit ihrem ikonischen Schmollmund, den hochtoupierten Frisuren und einer Mischung aus kindlicher Naivität und offener Erotik prägte sie eine Ära. Trotz der Angebote aus Hollywood blieb sie dem europäischen Kino treu. Zu ihren bedeutendsten Filmen zählen «Die Verachtung» (1963) und die Komödie «Viva Maria!» (1965), für die sie mit dem Étoile de Cristal als beste Darstellerin ausgezeichnet wurde.