Brigitte Bardot nach drei Wochen aus Krankenhaus entlassen

Bereits im Sommer 2023 musste die ehemalige Schauspielerin und Tierschützerin ärztlich behandelt werden. Sie litt aufgrund der hohen Temperaturen in Saint–Tropez unter Atemproblemen. Ihr Ehemann Bernard d'Ormale sagte damals gegenüber «Var–Matin»: «Es war ungefähr 9 Uhr morgens, als Brigitte Atembeschwerden bekam.» Ihre Atmung sei «stärker als sonst» gewesen, «aber sie verlor nicht das Bewusstsein. Nennen wir es einen Moment der Atemstörung.» Brigitte Bardot bekam von den Sanitätern Sauerstoff und sie «blieben eine Zeit lang, um sie zu beobachten».