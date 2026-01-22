Brit Awards: Lola Young und Olivia Dean führen die Nominierungen an

Die Nominierungen für die Brit Awards sind da. Lola Young (25) und Olivia Dean (26) stehen mit je fünf Nominierungen an der Spitze. Young ist unter anderem in den Kategorien «Künstlerin des Jahres» und «Breakthrough Artist» vertreten. Mit ihrem Hit «Messy» hat sie zudem Chancen auf den Song des Jahres. Olivia Dean geht in dieser Kategorie mit gleich zwei Songs ins Rennen: «Man I Need» und das Duett «Rein Me In» mit Sam Fender (31) könnte ihr einen Preis bringen. Zudem könnte sie als Künstlerin des Jahres und für das Album des Jahres ausgezeichnet werden. Im September hatte sie ihre zweite LP «The Art of Loving» veröffentlicht.