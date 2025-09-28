Britische Mini-Royals durften Set der «Harry Potter»-Serie besuchen

Charles liest seinen Enkeln «Harry Potter» vor

Die königliche Familie gilt schon lange als Fans der «Harry Potter»–Reihe, die von Autorin J.K. Rowling (60) geschrieben und erfolgreich in Kinofilme umgesetzt wurde. Im Jahr 2013, als Kate mit Prinz George schwanger war, besuchte sie etwa zusammen mit William die Warner Bros Studio Tour London. Dort lieferte sich das royale Paar ein Zauberstabduell und erkundete gemeinsam mit Prinz Harry (41) die Winkelgasse. Und Königin Camilla (78) enthüllte 2017, dass Charles gerne seinen Enkeln aus den Büchern vorliest. «Manchmal, wenn wir mit meinem Mann in Schottland sind, liest er ihnen Harry Potter vor. Und er macht alle Stimmen, weil er ein brillanter Imitator ist. Ich bin nicht sehr gut. Ich versuche, die Stimmen zu machen, aber Schauspielerei ist nicht meine Stärke. Aber er setzt sich hin und alle sitzen bei ihm.»