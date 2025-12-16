Britische Royals treffen sich ohne Andrew zum Weihnachtsessen

Prinz Andrew bei Ausritt

Ein bestimmter Teil der Familie fehlte jedoch: Andrew Mountbatten–Windsor und dessen Ex–Frau Sarah Ferguson liessen sich den britischen Berichten zufolge nicht blicken. Laut «Daily Mail» soll der frühere Prinz stattdessen einen Ausritt im strömenden Regen unternommen haben. Sein Fernbleiben kam nicht überraschend. Wegen seiner Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatte ihm sein Bruder König Charles III. erst kürzlich unter anderem den Prinzentitel entzogen. Zudem musste er seinen bisherigen Wohnsitz, die Royal Lodge, verlassen.