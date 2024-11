Britische Theater- und TV-Legende Timothy West ist tot

Vielseitige Karriere zwischen Theater und TV

Der 1934 in Bradford geborene West gehörte zu den vielseitigsten britischen Schauspielern seiner Generation. Seine Karriere begann er als Assistent am Wimbledon Theatre, bevor er sich in den 1960er Jahren einen Namen auf der Bühne und vor der Kamera machte. Einem breiten Publikum wurde er durch Rollen in beliebten TV–Serien wie «EastEnders» (2014–2015), «Coronation Street» (2013) und «Not Going Out» (2007–2009) bekannt. Zuletzt war er in der Serie «Gentleman Jack» (2019–2021) zu sehen.