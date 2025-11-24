Britischer Ex-Premier David Cameron hatte Prostatakrebs

Der Politiker liess einen sogenannten PSA–Test machen. «Man hofft immer auf das Beste», erinnert Cameron sich. «Du hast einen hohen PSA–Wert? Da ist wahrscheinlich nichts», denke man sich. «Du hast eine MRT mit ein paar schwarzen Flecken. Du denkst dir: ‹Ah, das ist wahrscheinlich in Ordnung.› Aber wenn die Biopsie zurückkommt und besagt, dass du Prostatakrebs hast? Du fürchtest dich immer davor, diese Worte zu hören. Und dann, während sie buchstäblich aus dem Mund des Arztes kommen, denkt man: ‹Oh nein, er wird es sagen. Er wird es sagen. Oh Gott, er hat es gesagt.›»