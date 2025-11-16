Britney Spears geniesst Pyjamaparty bei den Kardashians

Die Aufnahmen zeigen eine entspannte Atmosphäre: Britney Spears liegt zwischen den beiden Kardashian–Schwestern im Bett, Kim auf der einen, Khloé auf der anderen Seite. Herzlich küsst die Pop–Ikone beide Schwestern auf die Wangen. «Oh, wir chillen hier nur», kommentiert Britney die Szene, während Khloé scherzhaft hinzufügt, sie befänden sich in ihrem «Senioren–Bett». Besonders amüsant wird es, als Britney entdeckt, dass das Bett eine Vibrationsfunktion hat. Die Grammy–Gewinnerin zeigt sich sichtlich überrascht und ruft begeistert aus, während die Kardashian–Schwestern lachen müssen.