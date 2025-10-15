Britney Spears soll Söhne mit Messer in der Hand beobachtet haben

Federline und Spears waren von 2004 bis 2007 verheiratet. In dem am 21. Oktober erscheinenden Buch macht sich der Ex–Mann der Sängerin offenbar auch Sorgen um sie. Die Wahrheit sei, dass es sich so anfühle, als ob die Situation «auf etwas Unumkehrbares» zurase. «Es ist unmöglich geworden, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Von meinem Standpunkt aus tickt die Uhr, und wir nähern uns der elften Stunde», schreibe er.