Britney Spears: Wird ihre Autobiografie bald verfilmt?

«Verdient, richtig erzählt zu werden»

Am 1. August gab Universal Pictures bekannt, man habe sich die Rechte an dem Buch von Spears gesichert. Als möglicher Regisseur sei Chu im Gespräch, als Produzent sei Marc Platt (67), bekannt unter anderem durch Filme wie «La La Land», mit im Boot. Spears reagierte damals noch am selben Tag per X (ehemals Twitter): «Ich freue mich, meinen Fans mitzuteilen, dass ich an einem geheimen Projekt mit Marc Platt arbeite. Er hat immer meine Lieblingsfilme gemacht ... bleibt dran.»