Brokkoli-Kichererbsen-Pfanne mit Parmesan

Zubereitung (25 Minuten)

1. Die Kichererbsen in einem Sieb abspülen und gut abtropfen lassen. Den Brokkoli in gleichmässige, mundgerechte Röschen teilen und den Strunk schälen sowie in dünne Scheiben schneiden. Die getrockneten Tomaten aus dem Öl nehmen und in Streifen schneiden, dabei zwei Esslöffel des Öls auffangen.