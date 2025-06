Brooke Shields zeigt sich zu ihrem 60. Geburtstag im Bikini

US–Schauspielerin Brooke Shields feierte ihren 60. Geburtstag am Wochenende im «Paradies» und teilte die Freude darüber mit ihren Instagram–Followern und –Followerinnen. In einem schlichten schwarzen Bikini entspannte sie in einer Hängematte am Strand und lächelte dabei selbstbewusst in die Kamera.