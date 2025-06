Brooklyn Beckham und Nicola Peltz: «Die Leute werden immer reden»

Erst vor wenigen Tagen waren Gerüchte aufgekommen, dass sich Victoria Beckham ausgerechnet auf der Hochzeit ihres Sohnes in den Mittelpunkt gedrängt haben soll. Das Paar hatte laut eines Berichts von «People» einen romantischen Tanz geplant. Statt allerdings mit Ehefrau Nicola zu tanzen, fand sich Brooklyn plötzlich in den Armen seiner Mutter wieder, die von Sänger Marc Anthony (56) als «schönste Frau im Raum» auf die Bühne gebeten worden sei. «Es war so ein unfassbar schockierender Moment, dass es im ganzen Raum absolut still wurde – man hätte eine Stecknadel fallen hören können», beschrieb ein anonymer Insider die Situation.