Bruce Springsteen ist jetzt Milliardär

Allein 2023 generierte er 380 Millionen Dollar Umsatz

Im Jahr 2023 verkaufte Springsteens Welttournee mehr als 1,6 Millionen Konzerttickets und erwirtschaftete 380 Millionen Dollar Umsatz. Im Laufe seiner Karriere hat der dreifache Vater die Musikcharts mit 21 Studioalben, sieben Live–Alben und fünf EPs angeführt und weltweit über 140 Millionen Alben verkauft. Seine Memoiren «Born to Run» dominierten die «New York Times»–Bestsellerlisten. Nach 236 ausverkaufte Broadway–Auftritten, 20 Grammys, einem Oscar, zwei Golden Globes und einem besonderen Tony Award hat er sich sowohl einen Platz in der «Rock and Roll Hall of Fame» als auch in der «Songwriters Hall of Fame» verdient.