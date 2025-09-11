Bruce Willis: Ehefrau bereitet Töchter auf seinen Tod vor

Den Mädchen etwas Abstand von Bruce zu geben, «hilft ihnen auch, sich auf seinen Tod vorzubereiten», schreibt die 47–Jährige dem Bericht zufolge in ihrem Buch «The Unexpected Journey», das nun erschienen ist. Sie wisse, «wie düster und verstörend das klingt», fuhr sie demnach fort, «aber das ist die harte Realität der Welt, in der ich mich bewegen muss, um unsere Mädchen weiterhin so gut wie möglich zu schützen». Sie erklärte laut «New York Post» auch, dass die durchschnittliche Lebenserwartung für jemanden mit frontotemporaler Demenz «7 bis 13 Jahre nach Auftreten der ersten Symptome» beträgt.