Bruce Willis' junge Töchter finden Trost in seinen alten Filmen

«Es ist wirklich schwer, sich die alten Filme anzusehen», sagt Ehefrau Heming Willis. Manchmal betrachte sie alte Fotos und Videos auf den Smartphones der Familie und denke sich: «Ach, ich kann es einfach nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass Bruce diese Krankheit hat. Ich kann nicht glauben, was diese Krankheit ihm angetan hat.»