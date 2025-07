BTS kündigen neues Album und Welttournee für 2026 an

Die freudige Nachricht kommt nach einer mehrjährigen Pause, in der die Bandmitglieder ihren verpflichtenden Militärdienst in Südkorea absolvierten. In Südkorea sind alle männlichen Staatsbürger gesetzlich dazu verpflichtet, etwa 18 Monate Wehrdienst zu leisten. In den vergangenen Monaten beendeten die Mitglieder nach und nach ihren Militär– beziehungsweise Zivildienst, zuletzt am 21. Juni der Sänger Suga (32).