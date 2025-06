Buch über Mode: Michelle Obama packt über Zeit im Weissen Haus aus

Michelle Obama schreibt einer Mitteilung zu «The Look» zufolge: «Ich bin dankbar, dass ich in meinem Leben eine Phase erreicht habe, in der ich mich selbstbestimmt und frei fühle, zu tun, was ich will, und zu tragen, was ich will... Während unserer Jahre im Weissen Haus haben die Leute ständig mein Aussehen kommentiert und meine Kleiderwahl seziert. Das ist einer der Gründe, warum ich mich entschlossen habe, dieses Buch jetzt zu schreiben: Es ist an der Zeit, dass ich meine Geschichte, was Mode und Schönheit für mich bedeuten, in meinen eigenen Worten wiederfinde.»